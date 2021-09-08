Финансист рассказал, как проверить ошибки при начислении пенсии

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Проверить наличие ошибок при начислении пенсии можно, заказав выписку с индивидуального счета как участника обязательного пенсионного страхования. Получить документ можно на сайте Пенсионного фонда или госуслуг. При отсутствии каких-либо данных или неверной информации обращаться нужно в ПФР. При этом заранее нужно подготовить документы, подтверждающие, что данные в выписке ошибочные. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров.

Ошибки в документах зачастую становятся причиной некорректного начисления пенсии, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). В качестве примера приведены случаи, когда в трудовой книжке была неправильно написана должность или не было печати.

По словам Макарова, есть два способа проверить все ли в порядке с пенсией. Можно зайти в личный кабинет на сайт госуслуг или на сайте Пенсионного фонда и заказать выписку индивидуального лицевого счета как участника обязательного пенсионного страхования. На этом счету учитываются все баллы пенсии, от которых зависит размер выплаты, на текущий момент.

— Вам приходит файл, в нем перечислены все ваши работодатели, количество баллов, которое вам насчитали за периоды вашей работы и за те, когда бальной системы не было. Надо посмотреть, все ли работодатели указаны, в какой последовательности, кто пропущен, все ли совпадает с записями в трудовой книжке, — рассказал Макаров.

Также он добавил, что в случае обнаружения ошибки в выписке нужно обращаться непосредственно в Пенсионный фонд России. При этом нужно подготовить документы, которые подтверждают правоту заявителя и факт ошибки в документе.

— Можно, например, взять выписки у работодателя, в налоговой справки 2-НДФЛ. Должно быть максимальное количество подтверждений того, что вы действительно работали и имели такой-то доход, — заключил эксперт.