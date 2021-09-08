В ПФР назвали причину начисления неправильного размера пенсии

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Ошибки в документах зачастую становятся причиной некорректного начисления пенсии. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

В качестве примера приведены случаи, когда в трудовой книжке была неправильно написана должность или не было печати.

— Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе), — отметили в ведомстве.

По этой причине гражданам порекомендовали заранее обращаться в ПФР, чтобы специалисты смогли проверить все документы и при необходимости сделать запросы на предыдущее место работы, в архив или органы соцобеспечения другого государства.

Отмечается, что благодаря этому к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально быстро и корректно.

Также в ПФР напомнили, что у граждан, перешедших на электронную трудовую книжку, есть доступ к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте ведомства.

Эксперт Евгений Биезбардис объяснил, в каком случае положена доплата к пенсии. Одной из форм господдержки являются выплаты для граждан, которые осуществляют уход за нетрудоспособными родственниками.