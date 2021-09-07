Эксперт объяснил, в каком случае положена доплата к пенсии

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Одной из форм господдержки являются выплаты для граждан, которые осуществляют уход за нетрудоспособными родственниками. Об этой и других программах материальной поддержки рассказал эксперт НПФ «БУДУЩЕЕ» Евгений Биезбардис.

По его словам, в перечень подобной программы господдержки входят ежемесячные выплаты, выплаты по потере кормильца, дополнительное ежемесячное материального обеспечение и выплаты по наследству или правопреемству в связи со смертью родственника.

Также получить материальную помощь может пенсионер, который содержит нетрудоспособных родственников — например, детей или родителей. В таком случае для оформления пособия следует обратиться с документами в центр госуслуг или Пенсионный фонд РФ.

Эксперт напомнил, что с 1 февраля этого года установлена выплата в размере 1752,52 рублей для пенсионеров, чьи члены семьи погибли или пропали без вести во время боевых действий.

— Получать 500 рублей в качестве дополнительного ежемесячного материального обеспечения могут супруги военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов ВОВ, — отметилБиезбардис.

Также специалист рассказал, что ежемесячные выплаты положены семьям умерших Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, передает РИА Новости.

До этого специалист объяснила изменения в правилах выплаты пенсий. С 2022 года неработающим пенсионерам для получения социальных доплат до прожиточного минимума не нужно будет подавать заявление на пересчет.