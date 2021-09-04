Специалист объяснила изменения в правилах выплаты пенсий в 2022 году

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Неработающим пенсионерам для получения соцдоплат до прожиточного минимума не нужно будет подавать заявлений на пересчет. С 2022 года года данная процедура будет автоматической. Об этом сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Она добавила, что безработным россиянам пенсии и соцдоплаты тоже автоматически будут начисляться за два года до выхода на пенсию, если они не могут трудоустроиться официально, и гражданам с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.

Доплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности станут начислять автоматически, если трудовой стаж гражданина составляет 30 и более лет.

Финогенова отметила, что надбавки в размере 25 процентов к фиксированной выплате смогут получать россияне, которые проживают в сельской местности не меньше 30 лет. При этом надбавки выплатят без обязательного проживания на селе, как это было раньше. Факт проживания в селе важен только на момент назначения пенсии, а потерявшим надбавку из-за переезда пенсионерам ее восстановят.

По словам эксперта, существует большая вероятность, что со следующего года примут поправки в законодательство, которое касается пенсий граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. С целью сохранения проживания людей, которые вышли на пенсию на этих территориях, планируется использовать суммарный районный коэффициент, повышающий размер фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии.

Также со следующего года на портале «Госуслуг» будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, потенциальном размере пенсии и накопленных баллах, сообщается на портале «Прайм».

Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, может ли в России появиться 13-я пенсия. Идея выплачивать тринадцатую пенсию пожилым людям правильная и нужная. При желании ее можно реализовать, необходимые ресурсы для этого есть. Но правильнее было бы увеличить ежемесячные выплаты пенсионерам.