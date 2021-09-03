Счастливая выплата: может ли в России появиться 13-я пенсия

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Идея выплачивать тринадцатую пенсию пожилым людям правильная и нужная. При желании ее можно реализовать, необходимые ресурсы для этого есть. Но правильнее было бы увеличить ежемесячные выплаты пенсионерам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали эксперты.

«Российская газета» писала, что сегодня в России есть ресурсы для выплаты пожилым людям ежегодной тринадцатой пенсии. Например, можно использовать дивиденды, которые Сбербанк платит государству. Деньги с акций поступают в Фонд национального благосостояния (ФНБ) — резерв на черный день. Но по закону у ФНБ есть еще одна обязанность — восполнять дефицит пенсионной системы. А этот дефицит сегодня есть, пишет издание.

Как рассказал зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, с точки зрения поддержки пенсионеров, любое предложение имеет место, если оно просчитано, если у него есть реальные ресурсы реализации в жизнь. По его словам, использование дивидендов Сбербанка для выплат тринадцатой пенсии — подход интересный.

— Сбербанк получает значительное преимущество по отношению к другим банкам с точки зрения работы с пенсионерами и будущими пенсионерами, но с будущими в меньшей степени. Получая в свое распоряжение достаточно большие ресурсы пенсионного фонда, я имею в виду по распределению денег пенсионеров, и учитывая, что эти средства дают возможность банку иметь значительный ресурс для работы на рынке, в этой части у Сбербанка есть преимущество. Оно дает ему возможность зарабатывать большую прибыль, — сказал Рязанский.

Он подчеркнул, что месячная выплата пенсионерам в общем составляет порядка 600 миллиардов рублей. Это большие деньги. Поэтому трудно сказать, какая будет прибыль у банка, чтобы можно было выделить такую сумму на тринадцатую выплату «и при этом ничего не дать государству».

— Не думаю, что такая прибыль будет у Сбербанка. Тем не менее я за любую взвешенную и просчитанную инициативу по отношению к тому, чтобы улучшить качество жизни наших пенсионеров. Но все должно исходить из возможностей, чтобы ни в коем случае их не обмануть. Такая инициатива может повиснуть в воздухе и создать неприятное ощущение у пенсионеров, — подчеркнул Рязанский.

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в свою очередь рассказал, что идея выплачивать тринадцатую пенсию правильная, необходимая. При этом будут ли использоваться деньги с дивидендов Сбербанка, что возможно реализовать, или из других источников, особого значения в данном вопросе не имеет.

— Должна быть системная государственная политика, цель которой принципиальная. В данном случае — повышение качества жизни старшего поколения и быстрое. Все-таки этим людям не 20 лет. Будет ли это за счет дивидендов Сбербанка, которые получает государство, или еще каких-то источников — это вопрос десятый. Если есть политическая воля и желание это сделать, то ресурс найти можно, — отметил эксперт.

Он отметил, что разовая выплата особо не способствует решению проблем пенсионеров. Она быстро потратится, а вот ежемесячные расходы на целый нужный набор товаров и услуг никуда не денутся.

— Думаю, что нужно не разовые выплаты предлагать, а существенно поднять ежемесячную пенсию, не на 500 рублей, — заключил Григорьев.

30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Он уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Премьер-министр добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.