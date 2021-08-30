Правительство выделит более 450 миллиардов рублей на выплаты пенсионерам

Фото: Правительство РФ

Правительство РФ выделит на выплаты пенсионерам более 450 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства будут выделены по итогам встречи президента Владимира Путина с «Единой Россией». Мишустин уточнил, что выплаты получат также работающие и военные пенсионеры.

Всего на выполнение предложения президента будет выделено более 454 миллиардов рублей, подчеркнул Мишустин. Он добавил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

— Очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, причем именно так, как им удобно, — добавил Мишустин, которого цитирует РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.