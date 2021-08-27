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Экономист объяснил, почему нельзя отменять МРОТ в России

Марина Найденкова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Экономист объяснил, почему нельзя отменять МРОТ в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Предложение отменить в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) неправильное. Это приведет как минимум к тому, что работодатели не будут выплачивать сотрудникам гарантированную зарплату. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

России следует отказаться от МРОТ, заявил ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев. Он подчеркнул, что оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума. И ориентироваться целесообразно именно на этот показатель, считает депутат.

По словам Григорьева, эта мера не нужна. МРОТ должен быть, но только не в том размере, который установлен на данное время. Этой суммы недостаточно для качественной жизни россиянина.

— МРОТ нужен выше, чем сейчас, чтобы он соответствовал реальным базовым требованиям человека. Он должен быть законодательно установленным индикатором труда. Эта инициатива, мне кажется, неправильная, — сказал собеседник «ВМ».

Также он отметил, что МРОТ не должен облагаться какими-либо налогами, а налоги — зависеть от него.

— Должен быть гарантированный размер оплаты труда, законодательный, чтобы работодатель не мог платить меньше. И платить не в конверте, а нормально, — подчеркнул Григорьев.

С 1 января действует механизм, по которому размер МРОТ должен составлять 42 процента от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. С начала года МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц.

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