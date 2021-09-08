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Спектакли, кинопоказы и квесты: как Москва отметит 874-й день рождения

Анастасия Волоснова

Город
Спектакли, кинопоказы и квесты: как Москва отметит 874-й день рождения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

День города в Москве будет отмечаться 11 и 12 сентября. Специальную программу для жителей и гостей столицы предложат библиотеки, кинотеатры, музеи, театры, культурные центры. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента культуры.

Так, Москва приглашает провести ее 874-й день рождения культурно и весело. Библиотека-читальня имени А. С. Пушкина проведет для москвичей экскурсию-исследование «В поисках места рождения Пушкина», а детская библиотека № 177 для школьников в возрасте 8–13 лет — виртуальную экскурсию по первым станциям московского метро.

На сцене Дома культуры «Стимул» 11 сентября покажут спектакль «Провинциальные анекдоты. Двадцать минут с ангелом». А Центральная городская деловая библиотека организует экскурсию по Алексеевскому и Останкинскому районам и району Ростокино.

Галерея Ильи Глазунова проведет обзорный тур по Музею сословий России, музей «Садовое кольцо» и Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени — квест-путешествие, Дом Гоголя представит спектакль «Музыкальные инструменты и песни народов мира». Мероприятия в честь Дня города также будут проводить в рамках фестиваля «Цветочный джем».

Сеть кинотеатров «Москино» подготовила для горожан в День города специальные показы. Также можно будет попасть на репетицию спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре имени Ермоловой или на экскурсию по театру Et Cetera. Интересные постановки также представят «Театриум на Серпуховке», «Геликон-опера», «Мастерская Петра Фоменко».

При этом 11 сентября в 21:00 на 26 городских площадках будут запущены фейерверки. Для создания атмосферы Москва в День города будет украшена праздничными плакатами и флагами.

С подробным расписанием праздничных мероприятий 11 и 12 сентября можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Традиционно музеи, находящиеся в подчинении столичного департамента культуры, в День города Москвы будут работать бесплатно. Всего в списке значится 88 учреждений культуры. Во многих из них подготовлены специальные праздничные программы, включающие экскурсии, концерты, выставки, квесты, познавательные лекции и кинопоказы.

В список музеев с бесплатным входом, в частности, вошли Государственный Дарвиновский музей, Музей истории ГУЛАГа, Музей-панорама «Бородинская битва», Музей космонавтики, музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское», «Измайлово», «Кусково», Музей А. С. Пушкина и его филиалы, Дом Гоголя, Дом-музей М. Цветаевой и многие другие.

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