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Автоюрист усомнился в эффективности лимита скорости для электросамокатов

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоюрист усомнился в эффективности лимита скорости для электросамокатов
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Идея ограничить скорость электросамокатов до 25 километров в час с помощью программного обеспечения устройств вряд ли даст хорошие результаты. Граждане будут покупать самокаты и самостоятельно улучшать их скоростные характеристики. А отследить скорость их езды по улицам нереально. Только введение обязательной экипировки для самокатчиков сможет повысить уровень безопасности на дорогах в этом вопросе. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Ранее в прессе появились сообщения, что Минтранс России представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час.

По словам Славнова, если граждане не будут покупать самокаты с законным ограничением скорости программным обеспечение, то будут самостоятельно их переделывать и видоизменять. А отследить скорость их перемещения по дворам и дорогам не представляется реальным.

— Найдутся не то что гаражные, а кухонные Кулибины, которые расчипируют самокат и сделают скорость не 25 километров в час, а 125 километров в час, — сказал эксперт.

Также он высказал мнение, что пользователи электросамокатов должны передвигаться по дорогам обязательно в экипировке. Эксперт напомнил, что пользователи средств индивидуальной мобильности на дороге являются пешеходами.

— Если они хотят передвигаться по дорогам общего пользования, пусть даже и в правой полосе, они просто обязаны иметь средства защиты. Это шлем, это экипировка. Если хотят передвигаться по тротуарам, то экипировки может и не быть. Но скорость не должна превышать 25 километров в час, — заключил Славнов.

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