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Завершен первый этап благоустройства набережной реки Раменки

Анастасия Колоскова

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Завершен первый этап благоустройства набережной реки Раменки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Специалисты завершили первый этап благоустройства набережной реки Раменки на западе Москвы. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Благоустройство проводилось в рамках жилого проекта West Garden. Здесь появились территории для прогулок, занятий спортом и отдыха на открытом воздухе.

Горожане смогут прогуляться по экотропе, выполненной из натуральной лиственницы. Ее приподняли над уровнем земли, чтобы сохранить растущие травы и кустарники. Также экопространство дополнительно озеленили и оборудовали удобные спуски к реке.

На всем маршруте выполнено функциональное освещение по специальной схеме, обеспечивающей безопасное нахождение на любом ее участке.

— Благоустроенная зеленая зона станет новой точкой притяжения для жителей всего района, — отметила Анастасия Пятова.

В рамках проекта ЖК West Garden вдоль набережной оборудуют игровые и спортивные площадки, а также уютные зоны для отдыха и площадку для выгула собак.

На территории появятся ландшафтные композиции и объекты паблик-арта от известных художников.

Жилой комплекс West Garden возводится на пересечении улицы Минской с Киевским направлением МЖД (ЗАО).

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