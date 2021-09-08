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В Госдуме предложили бороться с мошенничеством через блокировку средств

Анастасия Волоснова

Общество
В Госдуме предложили бороться с мошенничеством через блокировку средств
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили для борьбы с несанкционированным списанием средств со счетов граждан предусмотреть возможность блокировать средства на счетах банка-получателя. Об этом рассказал в среду, 8 сентября, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время Московского финансового форума.

При этом банк-получатель должен информировать о клиенте, на счет которого поступили деньги. Так, люди, у которых списали деньги, смогут подать заявление в полицию.

Аксаков напомнил, что списание средств мошенниками производится быстро — в течение одного–двух часов.

По этой причине Аксаков также предложил обсудить создание реестра мошенников. Таким людям следует запретить удаленно пользоваться счетами, считает депутат.

— Предлагается, чтобы Центральный банк либо какой-то другой институт вел реестр замеченных в дропперстве, то есть тех, кто является посредником, владельцем счетов, через которые прогоняются эти деньги, и тех, кто обналичивает эти деньги впоследствии либо через банк, либо через банкомат, — отметил Аксаков, слова которого приводит агентство городских новостей «Москва».

До этого эксперт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала, каким образом будет работать механизм по возврату денежных средств гражданам в ходе киберпреступлений.

Так, Минфин РФ в настоящее время работает над созданием механизмов, которые упрощают взаимодействие между банками, правоохранительными органами и гражданами, пострадавшими от рук кибермошенников. В стране зафиксирован низкий уровень возврата средств, похищенных злоумышленниками.

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