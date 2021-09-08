Беспилотное такси в столице начнут тестировать осенью

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Компания «Яндекс» планирует начать тестирование беспилотных такси уже этой осенью. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

— Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы, — сообщили в «Яндексе».

Компания ожидает одобрения соответствующего правового режима. Возить пассажиров беспилотные автомобили будут в ограниченном районе — в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Чтобы стать участником тестирования и доехать на такси без водителя, необходимо подать заявку на сайте.

В компании сообщили, что беспилотные автомобили уже не один год ездят по дорогам страны, но по соответствующему закону за рулем все равно должен сидеть пилот-испытатель, передает «Москва 24».

До этого сообщалось, что в рамках эксперимента по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси тестирование до конца 2021 года предлагается провести в ряде столичных районов, а также в татарстанском Иннополисе и на федеральной территории Сириус. Предполагается, что на выбранных площадках беспилотные такси будут сопровождать водители-испытатели, которые будут контролировать ситуацию с переднего пассажирского сиденья. Новый формат работы такси предполагает экспериментальный правовой режим.