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Сергей Собянин назвал ограничения из-за пандемии в Москве щадящими

Анастасия Колоскова

Город
Сергей Собянин назвал ограничения из-за пандемии в Москве щадящими
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ограничения в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции являются щадящими. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября.

— Каждая страна принимает по-своему меры, по-своему реагирует. Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90 процентов свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны. С другой стороны, когда мы видим нарастание угрозы, мы принимаем локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости, — цитирует главу города ТАСС.

Мэр Москвы отметил, что решения властей исходят из того, как система здравоохранения справляется с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

По его словам, городские власти вводят столько ограничений, сколько нужно, чтобы сбить волну заболеваемости COVID-19.

Накануне Сергей Собянин заявил, что в настоящее время столичные власти не наблюдают резкого увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией в городе. Он отметил, что многие горожане уже переболели инфекцией или сделали прививку.

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