Михаил Мишустин открыл пятый Московский финансовый форум 

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В Центральном выставочном зале «Манеж» проходит пятый Московский финансовый форум. Его ключевая тема — «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире». На площадке участники обсуждают влияние пандемии на российскую и мировую экономики, сложности, с которыми пришлось столкнуться за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус.

Традиционно в работе форума принимают участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, а также эксперты в сфере экономики и финансов.

Пленарную сессию открыл председатель федерального правительства Михаил Мишустин. Он поздравил финансистов с профессиональным праздником и отметил важность проведения события, в ходе которого региональные и федеральные власти вместе с экспертами вырабатывают различные меры для поддержания экономики. Он назвал главные результаты развития страны с начала года — рост ВВП, сокращение безработицы до 4,5 процента, повышение инвестиционной привлекательности регионов. Население получило поддержку в виде выплат пенсионерам, военным и на детей. Приоритетами Михаил Мишустин назвал повышение доступности образования и медицины, поддержку талантливых детей и молодежи, рост занятых в малом и среднем бизнесе, комфортную среду в виде жилой, социальной и транспортной инфраструктуры, экологическое благополучие.

Одни из самых глобальных вызовов, по словам председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова, стояли именно перед Москвой. Власти должны были и сбалансировать экономику, и позаботиться о социальном благополучии горожан.

— Москва — один из мировых финансовых центров, причем достаточно мощных, — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. — Решения во время пандемии коронавирусной инфекции стали ключевыми для всего мегаполиса.

По его словам, не только экономисты и финансисты в этот период стали лидерами мнения в российской столице. Московские медики стали управлять важными процессами, определяя, какие ограничения стоит вводить, чтобы не допустить массовой эпидемии среди населения. Объединив свои усилия, все специалисты выработали ряд мер по предотвращению развития очагов заболевания.

Глава города подчеркнул, что пришлось лавировать между решениями о повсеместном закрытии предприятий и учреждений и полным локдауном и желанием не останавливать развитие экономики на прежнем уровне.

— Региональным властям приходится принимать компромиссное решение: с одной стороны, не погубить экономику, а с другой — позаботиться о здоровье и эпидемиологическом благополучии населения, не допустить безработицы, — продолжил Сергей Собянин. — В результате мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90 процентов свободно работать экономике.

По его словам, отдельные меры помогли не допустить эпидемии. Столичная система здравоохранения справляется с ситуацией.

— Когда мы видим пик заболеваемости, то мы только тогда принимаем дополнительные ограничительные меры, — продолжил Сергей Собянин. — Так мы гарантируем каждому москвичу оказание медпомощи, а с другой стороны — продолжаем развитие экономики.

Мэр Москвы подчеркнул, что российская столица вышла из пандемии с меньшими потерями, нежели ряд мировых мегаполисов.