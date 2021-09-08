Стартует новый сезон игрового проекта для школьников «БиблиоОлимп»

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В понедельник, 13 сентября, начнется прием заявок на участие в проекте для школьников «БиблиоОлимп», в рамках которого пройдет более 100 интеллектуальных игр.

В новом сезоне, который продлится до апреля 2022 года, смогут принять участие ученики 1–6-х классов.

Игры будут основаны на известных произведениях художественной литературы. Так, первоклашки продемонстрируют знание творчества Корнея Чуковского, а школьники более старшего возраста ответят на вопросы о произведениях Аркадия Гайдара, Ивана Крылова, Софьи Прокофьевой и многих других.

— Основные цели проекта — повышение интереса детей к чтению и интеллектуальному досугу, формирование у них навыков командной работы и уважительного отношения к соперникам, а также развитие интеграционного сотрудничества между библиотечными и школьными учреждениями, — рассказал Юрий Кунцев, генеральный директор Централизованной библиотечной системы Северного административного округа, выступающей организатором игр «БиблиоОлимпа».

Отборочные туры пройдут в 13 городских библиотеках. С их списком можно ознакомиться на официальным сайте мэра Москвы.