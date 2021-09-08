Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ»

Фото: instagram/tina_kandelaki

Тина Канделаки оставила пост генерального продюсера «Матч ТВ» ради должности заместителя гендиректора «Газпром-медиа». Об этом сообщается на сайте канала.

На ее место назначен главный редактор канала Александр Тащин.

На новой должности Канделаки будет развивать деятельность субхолдинга ГПМ Матч, а также курировать телеканалы ТНТ, «Пятница!», ТВ-3, 2x2 и другие.

— Это назначение, безусловно, большая ответственность. Перед нашим холдингом, работающим в высококонкурентной среде, стоят очень амбициозные задачи, — приводит слова медиаменеджера РИА Новости.

Пост генерального продюсера «Матч ТВ» Тина Канделаки занимала с момента запуска канала в 2015 году.

Весной Канделаки поделилась с подписчиками в Instagram своим секретом успеха и порекомендовала не списывать свои неудачи «на звезды».