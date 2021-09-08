Российские инновационные разработки средств реабилитации: как сделать шаг от прототипов до серийных образцов, доступных инвалидам

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Во вторник, 7 сентября, прошел круглый стол по непростой теме – «Применение инновационных технологий в изготовлении технических средств реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья». Участники встречи обсудили законодательные, образовательные и научные аспекты разработки комфортных протезов, средств передвижения и каналов общения, которые помогут инвалидам чувствовать себя в обществе наравне со здоровыми людьми.

Отечественная наука готова предложить целый спектр инновационных решений для реабилитации людей, чьи возможности ограниченны по состоянию здоровья. Наши разработки ТСР — технических средств реабилитации — ни в чем не уступают зарубежным, а порой и превосходят их.

— Современные технологии реабилитации в России имеют высокий, конкурентоспособный на глобальных рынках уровень, — отметил председатель Союза разработчиков и поставщиков ТСР «Кибатлетика» Андрей Давидюк. — Уже сегодня российские производители осуществляют поставки продукции реабилитационной направленности за рубеж. И вместе с тем, существенное значение имеет поддержка на уровне государства в масштабировании производства, формировании серийных изделий.

— Действительно, отечественные разработки ТСР находят применение в передовых сферах – например, в космонавтике. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко поделился с участниками круглого стола:

— Такие фильмы, как «Аватар» или «Железный человек», кажутся фантастикой ровно до того момента, пока ты не познакомишься с разработками современных ученых. В России сегодня есть такие технологии, которые поражают воображение, но пока они представляют собой лишь штучный товар и используются только в очень узких сферах. Например, в процессе реабилитации космонавтов после возвращения на Землю используются уникальные ТСР, разработанные нашими учеными.

Роман Романенко отметил, что разработки в этой области необходимо внедрять в жизнь — удешевлять производство, выходить на серийное изготовление. От прототипа до внедрения технологии в жизнь десятков тысяч людей с инвалидностью путь не близкий. А для этого требуются новые подходы, в том числе на законодательном уровне.

Лидер общественной организации «Совет Матерей» России Татьяна Буцкая уверена, что такие механизмы необходимо внедрять в практику.

— Систему обеспечения нуждающихся в ТСР можно сделать более эффективной путем предоставления приоритета отечественным разработкам при закупках для предоставления инвалидам, — заявила Буцкая.

Участники отметили опыт ряда российских детских технопарков, которые сосредоточили усилия на разработках ТСР. Школьники и студенты охотно берут в качестве изобретательских задач создание принципиально новых протезов, средств связи — и их идеи чрезвычайно востребованны. Участники встречи согласились, что такой подход является перспективным — и в плане помощи людям с ограничениями по здоровью, и в развитии отечественной науки.