Автоэксперт рассказал, как могут обмануть при продаже автомобиля

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При оплате на банковскую карту во время сделки по купле-продаже автомобиля мошенник может отменить перевод, а в случае расчета наличными — расплатиться фальшивыми купюрами. Некоторые преступники требуют у продавца вернуть часть суммы уже после сделки, мотивируя это якобы обнаруженными у машины дефектами. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Специалист отметил, что преступник может отозвать денежный перевод после совершения покупки.

— Часто при продаже автомобиля продавец получает деньги на карту. Мошенник якобы отправляет определенную сумму и сразу после этого отменяет перевод. В результате у него есть ваша машина, а у вас нет его средств, — рассказал автоэксперт.

Он также предупредил о рисках при оплате наличными. Например, мошенник может намеренно использовать поддельные банкноты.

Колодочкин подчеркнул, что в договоре купли-продажи обязательно должны быть прописаны имена обоих участников сделки.

— Покупатель может не вписать себя в договор и сказать, что оформит его позднее, однако этого лучше не допускать. Самое простое, что может случиться в таком случае, — продавцу придет куча квитанций за нарушения ПДД, которые он не совершал, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт подчеркнул, что в худшем случае машину могут использовать в преступных целях. В этой ситуации придется доказывать свою невиновность, предупредил Колодочкин.

Автоэксперт отметил, что еще один распространенный способ вымогательства — претензии после сделки.

— Покупатель может убедить предыдущего владельца в том, что машина якобы сломалась сразу после покупки, и заставить заплатить неустойку. Человек в такой ситуации нередко соглашается расстаться с деньгами, — рассказал специалист.

Колодочкин также заметил, что иногда покупатели необоснованно настаивают на снижении цены перед сделкой. Они мотивируют это наличием у машины повреждений, которых на самом деле нет. Такие провокации нужно игнорировать, заключил эксперт.