Аэроэкспрессы в Шереметьево изменят график в выходные 11 и 12 сентября

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В предстоящие выходные, 11 и 12 сентября, аэроэкспрессы в Шереметьево и обратно будут курсировать по измененному графику. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Аэроэкспресс».

Это связано с проведением плановых работ на железной дороге.

— Часть рейсов будет отменена. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино», — говорится в сообщении.

Так, 11 сентября аэроэкспрессы с Белорусского вокзала в аэропорт Шереметьево будут следовать по привычному расписанию до 21:05 включительно. Рейсы отправлением в 21:35, 22:05, 22:35 и 23:35 отменяются. Аэроэкспресс в 23:05 отправится по расписанию. Из Шереметьева поезда будут отправляться по стандартному графику до 20:17 включительно. Аэроэкспресс в 21:47 отправится в 21:40. Также будут отменены рейсы из аэропорта в 20:47, 21:17, 22:17, 22:47, 23:17 и 23:47.

В воскресенье рейсы с Белорусского вокзала в 5:35, 6:05 и 6:35 и в 5:47, 6:17 и 7:17 из аэропорта отменяются. Остальные поезда в этот день будут следовать по графику.

Пассажирам напомнили, что доехать до аэропорта можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».

Автобусы № 1195 следуют до терминалов В, С и отправляются каждые 15–20 минут, а автобусы № 1195Д, следующие до терминала D, отправляются каждые 30 минут.