В Москве наблюдается стратегическая тенденция по снижению новых случаев алкоголизма

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В Москве наблюдается стратегическая тенденция по снижению распространенности наркологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Об этом заявил главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости.

— Ответственное отношение к своему здоровью, ведение здорового образа жизни, без алкоголя, табака и наркотиков — это очень важная история и ответственное поведение. Любое злоупотребление психоактивными веществами может привести к серьезным негативным последствиям — развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также обострению уже имеющихся хронических заболеваний. Более того, алкоголь оказывает токсическое воздействие на организм, в результате чего течение любого заболевания усугубляется, процесс выздоровления замедляется. Иммунная система начинает работать хуже и не может продуцировать антитела к вирусам, — отметил главный нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По словам эксперта, в Москве с 2016 года более чем на 40 процентов снизилось общее количество пациентов состоящих на учете в связи со злоупотреблением алкоголя. Также наблюдается стратегическая тенденция по снижению новых случаев наркологических заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Например, количество новых случаев в 2020 году меньше на 25 процентов, чем в 2019-м. Безусловно, это результат внедренной в Москве уникальной системы оказания наркологической помощи, которая включает в себя персонифицированный подход, использование современных возможностей генетики и фармакогенетики в наркологии. Ведущие специалисты в области аддиктологии разрабатывают и используют в своей практике инновационные методы профилактики, ранней диагностики, эффективного лечения и реабилитации больных наркологического профиля. С другой стороны, это и результат общей работы различных ведомств и служб Москвы, некоммерческих объединений и неравнодушных граждан. Также влияет и уже сформированный тренд «Мое здоровье превыше всего!».

— Мужчины страдают синдромом зависимости от алкоголя чаще женщин. Из всех зарегистрированных больных — около 20 процентов женщин и 80 процентов мужчин. Что касается возраста, то больше всего пациентов, стоящих на учете, в возрасте 40–59 лет, около 50 процентов. Причем последние три года мы замечаем некоторое увеличение пациентов старше 60 лет. В том числе это связано с увеличением средней продолжительности жизни в Москве, — добавил Евгений Брюн.

По словам главного нарколога Москвы, в ряде случаев для того, чтобы справиться с заболеванием, нужно обратиться к специалистам. Например, когда у человека часто появляется желание употребить алкоголь и он не может ограничиться небольшой дозой спиртного. Или если после употребления алкоголя стали появляться провалы в памяти. В таких случаях без помощи специалиста справиться с зависимостью будет очень сложно. Для москвичей все услуги оказываются конфиденциально и бесплатно. Получить специализированную помощь можно в наркологических диспансерах, специализированных центрах, а также по показаниям в специализированных стационарах. Помимо этого в городе работают круглосуточный информационно-консультативный телефон доверия по вопросам наркологических заболеваний — 8 (495) 709-64-04 и информационно-консультативный телефон по вопросам профилактики, лечения и реабилитации социально-значимых заболеваний (наркомания, алкоголизм, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, инфекции передаваемые половым путем и др.) — 8 (495) 421-55-55.

Первое празднование Дня трезвости состоялось в России в 1911 году в Санкт-Петербурге под лозунгом «В трезвости — счастье народа!». Праздник был учрежден по инициативе просвещенной общественности и Русской православной церкви, обеспокоенных потерей трезвеннических традиций в российском обществе. Более того, 11 сентября — дата Усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Согласно Евангелию, именно в этот день Иоанну Крестителю по приказу царя Ирода во время пьяного пира отрубили голову. Начиная с 1913 года в этот день закрывались казенные винные лавки, запрещалась продажа алкогольной продукции. С приходом советской власти про Всероссийский день трезвости забыли. Традицию возобновили в 2005 году, а в 2014 году празднику присвоили статус всероссийского. В 2021 году Дню трезвости исполняется 110 лет.