В Некрасовке на постамент встанет настоящий танк Т-34

Фото:Виктория Морозова

В Некрасовке появится монумент героям Великой Отечественной войны. Центрально место в композиции займет танк Т-34, который уже доставлен к месту установки.

Торжественное открытие памятника планируется 10 сентября. Идея монумента принадлежит школьникам Некрасовки, которых вдохновил подвиг героя-танкиста Дмитрия Лавриненко, уничтожившего 52 вражеских танка. Детей поддержали взрослые, но оказалось, что реализовать задуманное ребятами не просто. Сложности возникли с поисками танка. Тогда жители обратились в общественную организацию «Совета Матерей».

— Мы не представляли, какой сложной будет эта задача. А потом она вообще казалась невозможной. Оказалось, не так просто найти в России сегодня Т-34. «Совету Матерей» пришлось искать танк и недостающие запчасти к нему по всей стране. Но узнав, зачем нам танк, все сразу начинали помогать, — рассказала лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

По ее словам, монумент и сквер, разбитый вокруг него, станут местом притяжения для жителей Некрасовки и сохранят историческую память о Великой Отечественной даже в новом районе Москвы.

Архитектор Михаил Громыко считает, что мемориальный сквер вокруг Т-34 вполне впишется в образ нового столичного района. По его словам, важно, что памятник появился по инициативе школьников Некрасовки, ведь это показывает, что для молодых поколений историческая память не пустые слова.