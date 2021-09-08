Задержаны трое соучастников мошенничества в отношении дочери летчика-испытателя Чкалова

Фото: Скриншот видеоролика, предоставленного пресс-центром МВД России

Правоохранители задержали троих соучастников мошенничества, от которого пострадала дочь летчика-испытателя Валерия Чкалова. Один из них предоставил банковскую карту для совершения операций, а двое других занимались обналичиванием денег, переведенных пострадавшей, сообщила в среду, 8 сентября, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В апреле 2021 года «ВМ» сообщала, что москвичке позвонили якобы сотрудники СК и службы безопасности банка. Они заявили, что данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, поэтому ей нужно перевести все свои деньги на безопасный счет, который на самом деле принадлежал им. Пенсионерка перевела неизвестным более 23 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

— Неоднократно судимые мужчины задержаны оперативниками в Республике Бурятия и вслед за своими сообщниками доставлены в столицу для проведения следственных действий. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует Волк МВД Медиа.

Видео: Пресс-центр МВД России

Она отметила, что в настоящее время по данному уголовному делу задержаны шестеро подозреваемых. У них изъяты многочисленные доказательства, в том числе денежные средства и банковские карты.