Тимофей Баженов: Фастфуду не место в школах России

Фото: Максим Манюров

Врач-педиатр Москвы назвала главную вредную привычку у подрастающего поколения. Это — любовь к нездоровой пище. Роспотребназдор организовал тематическую горячую линию по организации питания школьников. Общественный деятель Тимофей Баженов считает, что для здоровья детей из образовательных учреждений города необходимо убрать аппараты с фастфудом.

— Правильное и сбалансированное питание особенно необходимо растущим организмам. Но мы знаем, что здоровой пище подростки чаще предпочитают еду из ресторанов быстрого питания, чипсы и прочие вредные высококалорийные продукты. Мы не можем заставить детей питаться правильно. Но мы можем хотя бы ограничить им доступ к вендинговым аппаратам, которые сейчас установлены во многих учебных заведениях столицы, — высказал свою точку зрения Тимофей Баженов.

Медики рекомендуют ограничить, а лучше и вовсе исключить из рациона количество фастфуда, газированных и других сладких напитков, и, так называемых, быстрых углеводов. При этом для предотвращения развития опасных заболеваний необходимо ежедневно употреблять свежи овощи, фрукты и бобовые. Красное мясо и колбасу врачи рекомендуют употреблять не чаще трех раз в неделю. Нарушение пищевых привычек приводит к нарушению работы внутренних органов, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Получить консультацию по питанию школьников россияне смогут на специальной горячей линии. До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы родителей о питании учащихся, обязанностях администрации школ и родительском контроле за питанием детей в общеобразовательных организациях.

Одной из мер, которая поможет укрепить здоровье школьников, Тимофей Баженов считает запрет на установку в школах вендинговых аппаратов с вредными продуктами. Кроме этого, журналист считает необходимым сделать питание в школах бесплатным для всех классов и категорий учащихся. А для детей с заболеваниями пищеварительной системы, аллергией или диабетом готовить отдельное меню, соответствующее потребностям учащихся.

Тимофей Баженов считает:

— Крепкое здоровье — это лучшее, что мы можем дать нашим детям. А залог крепкого здоровья — это правильное, сбалансированное питание и активный образ жизнь. Вы наверняка слышали такую мудрость, что детей не надо воспитывать, надо воспитывать себя, они всё равно будут похожими на своих родителей. Поэтому, когда мы говорим о здоровом питании детей, мы в первую очередь говорим о питании всей семьи. Всё остальное — частности.

Общественность по-разному относится к популярности «быстрой еды». Так активист, инженер Антон Тарасов считает, что фастфуд необходимо запретить не только в школах, но и во всей стране, так как в этой пище содержится много вредных для здоровья веществ.