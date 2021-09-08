Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Тимофей Баженов: Фастфуду не место в школах России

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов: Фастфуду не место в школах России
Фото: Максим Манюров

Врач-педиатр Москвы назвала главную вредную привычку у подрастающего поколения. Это — любовь к нездоровой пище. Роспотребназдор организовал тематическую горячую линию по организации питания школьников. Общественный деятель Тимофей Баженов считает, что для здоровья детей из образовательных учреждений города необходимо убрать аппараты с фастфудом.

— Правильное и сбалансированное питание особенно необходимо растущим организмам. Но мы знаем, что здоровой пище подростки чаще предпочитают еду из ресторанов быстрого питания, чипсы и прочие вредные высококалорийные продукты. Мы не можем заставить детей питаться правильно. Но мы можем хотя бы ограничить им доступ к вендинговым аппаратам, которые сейчас установлены во многих учебных заведениях столицы, — высказал свою точку зрения Тимофей Баженов.

Медики рекомендуют ограничить, а лучше и вовсе исключить из рациона количество фастфуда, газированных и других сладких напитков, и, так называемых, быстрых углеводов. При этом для предотвращения развития опасных заболеваний необходимо ежедневно употреблять свежи овощи, фрукты и бобовые. Красное мясо и колбасу врачи рекомендуют употреблять не чаще трех раз в неделю. Нарушение пищевых привычек приводит к нарушению работы внутренних органов, ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Получить консультацию по питанию школьников россияне смогут на специальной горячей линии. До 17 сентября специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы родителей о питании учащихся, обязанностях администрации школ и родительском контроле за питанием детей в общеобразовательных организациях.

Одной из мер, которая поможет укрепить здоровье школьников, Тимофей Баженов считает запрет на установку в школах вендинговых аппаратов с вредными продуктами. Кроме этого, журналист считает необходимым сделать питание в школах бесплатным для всех классов и категорий учащихся. А для детей с заболеваниями пищеварительной системы, аллергией или диабетом готовить отдельное меню, соответствующее потребностям учащихся.

Тимофей Баженов считает:

— Крепкое здоровье — это лучшее, что мы можем дать нашим детям. А залог крепкого здоровья — это правильное, сбалансированное питание и активный образ жизнь. Вы наверняка слышали такую мудрость, что детей не надо воспитывать, надо воспитывать себя, они всё равно будут похожими на своих родителей. Поэтому, когда мы говорим о здоровом питании детей, мы в первую очередь говорим о питании всей семьи. Всё остальное — частности.

Общественность по-разному относится к популярности «быстрой еды». Так активист, инженер Антон Тарасов считает, что фастфуд необходимо запретить не только в школах, но и во всей стране, так как в этой пище содержится много вредных для здоровья веществ.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте