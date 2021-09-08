Академик Румянцев: 100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях

Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Полная оплата больничного родителям детей до восьми лет положительно скажется как на здоровье детей, так и на психологическом климате в семье. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября.

— Статистика свидетельствует, что дети, которые пошли в 1-й класс, могут переносить до 6-8 вирусных заболеваний в год. На полное выздоровление уходит несколько дней, иногда неделя. То, что родители смогут спокойно заняться лечением своих детей, не переживая, что они теряют в заработке, это несомненный плюс, — отметил Румянцев.

Академик РАН напомнил, что недолеченные заболевания могут вести к осложнениям. Если родители не будут бросать лечение на полпути только для того, чтобы не потерять в деньгах, и смогут сосредоточиться на качестве лечения заболевшего ребенка, это пойдет на пользу всем — и детям, и родителям, и работодателям. В будущем дети будут реже болеть, а значит, родителям реже придется брать больничный, подчеркнул Александр Румянцев.

С 1 сентября 2021 года в связи с изменением в закон родители всех детей до 8 лет смогут получать 100-процентные выплаты по больничному листу независимо от рабочего стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребенка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.