Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Академик Румянцев: 100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях

Андрей Иванов

Общество
Академик Румянцев: 100-процентная оплата больничных улучшит здоровье и микроклимат в семьях
Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Полная оплата больничного родителям детей до восьми лет положительно скажется как на здоровье детей, так и на психологическом климате в семье. Такое мнение высказал академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя изменения в законодательстве, которые вступают в силу с 1 сентября.

— Статистика свидетельствует, что дети, которые пошли в 1-й класс, могут переносить до 6-8 вирусных заболеваний в год. На полное выздоровление уходит несколько дней, иногда неделя. То, что родители смогут спокойно заняться лечением своих детей, не переживая, что они теряют в заработке, это несомненный плюс, — отметил Румянцев.

Академик РАН напомнил, что недолеченные заболевания могут вести к осложнениям. Если родители не будут бросать лечение на полпути только для того, чтобы не потерять в деньгах, и смогут сосредоточиться на качестве лечения заболевшего ребенка, это пойдет на пользу всем — и детям, и родителям, и работодателям. В будущем дети будут реже болеть, а значит, родителям реже придется брать больничный, подчеркнул Александр Румянцев.

С 1 сентября 2021 года в связи с изменением в закон родители всех детей до 8 лет смогут получать 100-процентные выплаты по больничному листу независимо от рабочего стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребенка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте