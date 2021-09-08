Около 10 тысяч нарушений выявили у московских таксистов с начала года

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) за первые восемь месяцев 2021 года выявили у столичных таксистов 9553 нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 8 сентября.

Рейды по проверке автомобилей такси проводились ежедневно сразу в нескольких районах Москвы. Самыми распространенными нарушениями оказались отсутствие обязательного предрейсового медосмотра и технического осмотра транспортного средства.

В ведомстве отметили, что число подобных нарушений сократилось на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, инспекторы проверили таксопарки и индивидуальных предпринимателей, в результате чего они приостановили действие 1136 разрешений на перевозку в такси. Деятельность семи таксомоторных компаний запретили по причине нарушений в безопасности оказания услуг по решению суда.

8 сентября стало известно, что компания «Яндекс» планирует начать тестирование беспилотных такси уже этой осенью. Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года в районе Ясенево на юге столицы.