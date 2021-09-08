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Сергей Собянин заявил о необходимости стимулировать компании заниматься переработкой сырья

Анастасия Колоскова

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Сергей Собянин заявил о необходимости стимулировать компании заниматься переработкой сырья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Государство должно создавать мощные стимулы для того, чтобы компании занимались переработкой сырья. Это позволит создать поток инвестиций в глубокую переработку, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе Московского финансового форума.

— Нужно их стимулировать, чтобы они перерабатывали свое сырье, чтобы переделы увеличивались. А для этого нужно как раз создать налоговую, таможенную систему такую, чтобы было выгодно поставлять не сырье, а глубоко переработанную продукцию. И чем глубже эта переработка — нефтехимия, передел металлов и так далее, тем меньше налоговое бремя, тем выгоднее. И создание таких мощных стимулов как раз и должно создать поток инвестиций в глубокую переработку, — приводит слова главы города РИА Новости.

Сергей Собянин отметил, что не видит ничего плохого в том, что Россию называют сырьевой страной. По его словам, большое количество сырья должно быть предметом гордости.

— Но мы не можем гордиться, что мы сырье непереработанное поставляем, вот в этом проблема, — подчеркнул мэр столицы, уточнив, что стимулировать компании сможет только государство.

Пятый Московский финансовый форум проходит в Центральном выставочном зале «Манеж». Его ключевая тема — «Российская экономика и финансовые рынки: устойчивое развитие в меняющемся мире». На площадке участники обсуждают влияние пандемии на российскую и мировую экономики, сложности, с которыми пришлось столкнуться за последний год, а также структурные процессы, которые запустил коронавирус.

До этого Сергей Собянин назвал щадящими ограничения в столице из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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