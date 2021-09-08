Глава МЧС Евгений Зиничев погиб
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Избирательный участок откроется в аэропорту Домодедово

Анастасия Колоскова

Город
Избирательный участок откроется в аэропорту Домодедово
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В Московском аэропорту Домодедово 17, 18 и 19 сентября будет открыт временный избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры смогут выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, а также Московской областной думы.

— Избирательный участок № 462 будет работать с 8:00 до 20:00 на втором этаже пассажирского терминала рядом с ресторанами «Макдоналдс» и KFC, — говорится в сообщении.

В аэропорту напомнили, что принять участие в голосовании смогут граждане России при наличии паспорта и открепительного удостоверения.

С 8 по 13 сентября в воздушной гавани будет работать пункт приема заявлений, в котором с 16:00 до 20:00 можно будет сделать прикрепление к избирательному участку по месту пребывания на период голосования.

По данным на 6 сентября, полтора миллиона москвичей зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино.

Читайте также:
ВыборыизбирателиАэропорт Домодедово
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как правильно полюбить молодое поколение

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Безграмотность портит имидж

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Все мнения
О проекте