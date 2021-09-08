Избирательный участок откроется в аэропорту Домодедово

Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В Московском аэропорту Домодедово 17, 18 и 19 сентября будет открыт временный избирательный участок. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажиры смогут выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, а также Московской областной думы.

— Избирательный участок № 462 будет работать с 8:00 до 20:00 на втором этаже пассажирского терминала рядом с ресторанами «Макдоналдс» и KFC, — говорится в сообщении.

В аэропорту напомнили, что принять участие в голосовании смогут граждане России при наличии паспорта и открепительного удостоверения.

С 8 по 13 сентября в воздушной гавани будет работать пункт приема заявлений, в котором с 16:00 до 20:00 можно будет сделать прикрепление к избирательному участку по месту пребывания на период голосования.

По данным на 6 сентября, полтора миллиона москвичей зарегистрировались для участия в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, Мосгордуму и совет депутатов района Щукино.