Биография Александра Чуприяна

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Генерал-полковник внутренней службы Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в городе Ухте в Коми АССР. С 2018 года он занимал должность первого заместителя главы МЧС. Со среды, 8 сентября, Чуприян станет исполняющим обязанности главы МЧС России.

Глава МЧС Евгений Зиничев трагически погиб днем в среду, 8 сентября, при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. Ему было 55 лет.

Чуприян окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР в 1989 году. Он получил образование по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности» и стал кандидатом технических наук.

В 1976 году приступил к службе в Вооруженных силах СССР. Два года служил на должностях рядового и сержантского состава.

С 1979 по 1993 год Чуприян служил в пожарной части 7 отряда военизированной пожарной охраны Управления пожарной охраны ГУВД Леноблгорисполкома. Он прошел путь от простого пожарного до начальника отряда.

Затем до 1996 года он служил заместителем начальника Управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, после чего стал начальником кафедры Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России.

В конце 1990-х годов Чуприян дошел до должности начальника Управления государственной противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в начале 2000-х стал начальником Управления государственной противопожарной службы МЧС России по этому же региону.

С 2006 по 2018 год Чуприян занимал должность заместителя главы МЧС, а в 2018 году стал первым заместителем главы МЧС.