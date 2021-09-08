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Дом по программе реновации построят в столичном районе Черемушки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по программе реновации построят в столичном районе Черемушки
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Новочеремушкинская, 56/3Карта всех событий

Строительство трехсекционного жилого дома по программе реновации ведется на юго-западе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— В районе Черемушки по адресу улица Новочеремушкинская, 56/3 ведется строительство жилого дома для переселения по программе реновации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. В настоящее время на площадке ведутся работы по устройству котлована, — рассказал он.

При отделке вентилируемого фасада новостройки будут использовать керамогранитные плиты белого, бежевого и коричневого цветов. Также на них установят корзины для кондиционеров. На цокольном этаже дома разместится одноуровневая автостоянка.

Многоэтажка будет состоять из 201 квартиры, из которых 41 однокомнатная, 137 двухкомнатных и 23 трехкомнатные. Внутренняя отделка помещений будет сделана по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением столичного правительства.

На первых этажах разместятся магазины, офисы, кафе, спорклубы, салоны красоты и технические помещения. В вестибюле будут организованы комната консьержа, колясочная, кладовая и зона почтовых ящиков.

Каждую секцию дома оборудуют лифтами с визуальными и тактильными средствами информации.

Многоэтажку оснастят пожарной сигнализацией, системами видеонаблюдения и охраны входа.

Прилегающую территорию озеленят. Во дворе обустроят спортивную и детскую площадки, а также плоскостную парковку.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.

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