Мошенники под видом инкассации похитили у сотрудницы столичного салона красоты 80 тысяч рублей

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Россия, Москва, улица Большая Якиманка Карта всех событий

Сотрудница столичного салона красоты отдала мошенникам крупную сумму денег. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 6 сентября в заведении на улице Большая Якиманка. Сотруднице позвонил мужчина и представился учредителем салона красоты. Он попросил ее пересчитать количество денег в кассе, а когда узнал его, дал указание отложить 80 тысяч рублей. За ними должен приехать якобы курьер от организации. Через десять минут «учредитель» позвонил еще раз и сообщил, что курьер уже приехал за деньгами. Женщина отдала деньги прибывшему. Причем «курьер» не забыл расписаться в специальной бумаге, а передача средств происходила под камерами видеонаблюдения. После этого мужчина уехал с полученными деньгами.

По данному факту проводится проверка.

Недавно «ВМ» сообщала, что задержаны трое соучастников мошенничества в отношении дочери летчика-испытателя Чкалова. В апреле москвичке позвонили якобы сотрудники СК и службы безопасности банка. Они заявили, что данные 81-летней женщины находятся в свободном доступе, поэтому ей нужно перевести все свои деньги на безопасный счет, который на самом деле принадлежал им. Пенсионерка перевела неизвестным более 23 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».