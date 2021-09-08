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Эксперты оценят качество строительства дома по программе реновации на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Эксперты оценят качество строительства дома по программе реновации на юге Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Речников, 18к1 Карта всех событий

Специалисты Мосгосстройнадзора проверят, как ведется строительство многоэтажки, которая возводится по программе реновации на улице Речников в ЮАО. Об этом сообщил руководитель ведомства Игорь Войстратенко.

Новостройка, которая возводится по адресу улица Речников, владения 18–20, состоит из двух корпусов — на 102 и 85 квартир. В настоящее время специалисты прокладывают внутренние инженерные коммуникации и устанавливают фасадные системы, а также ведут работы по благоустройству территории.

— Инспекторы Мосгосстройнадзора совместно с центром экспертиз (ЦЭИИС) в ходе проверки оценят качество выполненных работ, проведут около 10 различных инструментальных исследований и измерений, — отметил Игорь Войстратенко.

Проверка экспертов коснется качества укладки изоляционных материалов, толщины внутренних перегородок и соответствия класса пожарной безопасности строительных материалов заявленным в проекте требованиям.

Инженеры измерят уровень шума на территории стройки и возьмут для анализа пробы воздуха.

— После проведения совместной проверки свое заключение о соответствии выполненных работ требованиям технической документации эксперты центра передадут в Мосгосстройнадзор для дальнейшей работы, — рассказал руководитель ведомства, отметив, что с начала года специалисты уже провели 402 проверки.

Дома, построенные по программе реновации, вводятся в эксплуатацию только при соответствии новостройки требованиям проекта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В ее рамках предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.

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