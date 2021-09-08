Врач объяснил, почему мужчины трудоспособного возраста умирают чаще женщин

Фото: pixabay.com

Мужчины трудоспособного возраста умирают чаще, чем женщины, из-за того, что они больше подвержены рискам развития атеросклероза, а также болезням сердца и сосудов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-кардиолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев.

Из общего числа умерших в РФ почти треть составляют граждане трудоспособного возраста. Из этого количества 80 процентов — мужская часть населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Это, по ее словам, является основной причиной низкой продолжительности жизни в стране.

По словам Шугушева, мужской пол больше подвержен рискам развития атеросклероза, что приводит к инфарктам и инсультам.

— Почему мужчины больше подвержены заболеваниям такого рода? Потому что у женщин до наступления климакса (менопаузы) женские половые гормоны защищают сосудистую стенку от образования атеросклероза, бляшек на стенках сосудов, — сказал врач.

Также он отметил, что у мужчин болезни сердца и сосудов, которые провоцируют инфаркты и инсульты, чаще протекают без видимых причин. Из-за этого очень сложно предотвратить последствия возникшей проблемы.

— Таким образом внезапность наступления осложнений, в частности смерти, а также мужской пол как фактор риска являются основными двумя причинами смерти мужчин до 65 лет. Однако предотвратить последствия, приводящие к внезапной смерти, можно с помощью своевременной диагностики и профилактики. Мужчинам после 40 лет рекомендуется не менее одного раза в год посещать кардиолога, — заключил собеседник «ВМ».