Народный календарь. Чего нельзя делать 9 сентября, чтобы не накликать беду

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9 сентября Православная церковь почитает память Пимена Великого. Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры утопили в колодце после жестоких пыток. Нельзя в этот день долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.

9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке — могут порчу навести. Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро. Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.

Приметы погоды

Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.

Гром прогремел — тепло продержится еще долго.

Много желудей на дубе — к суровой зиме.

Праздники

Международный день красоты

XX век стал революционным в сфере косметологии. Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО (CIDESCO — Comité International D'Esthétique Et De Cosmétologie), который считается главной международной ассоциацией терапии красоты в мире, был основан в Брюсселе в 1946 году и с тех пор формировался тысячами врачей по всему миру благодаря работе 33 отделений во многих странах.

День тестировщика в России

9 сентября 1947 года ученые Гарвардского университета, тестировавшие вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, нашли мотылька, застрявшего между контактами электромеханического реле.

Проделанная работа требовала описания, и слово было найдено: debugging (дебагинг — дословно означает «избавление от насекомого»). Так и ныне называется процесс выявления и устранения багов (bugs) — причин сбоя работы компьютера. А само слово «тестировщик» произведено от английского test — «проверка, испытание».

Тестировщик программного обеспечения (ПО) — специалист, который проводит тестирование ПО с целью обеспечения и контроля качества программного продукта или информационной системы.

День дизайнера-графика в России

Он был учрежден в 2005 году — в день 50-летия Владимира Чайки, известного дизайнера-графика, обладателя множества наград международных и отечественных конкурсов. Работы Владимира Чайки не раз признавались лучшими на фестивалях в Брно, Варшаве, Хельсинки, Загребе, Харькове, Москве. Чайка стал первым дизайнером-графиком, удостоившимся Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 9 сентября, чтобы не накликать беду

События

Объединенные колонии Америки переименованы в Соединенные Штаты Америки

9 сентября 1776 года Континентальный конгресс утвердил новое название Америки — Соединенные Штаты Америки (вместо Объединенных колоний — это название было принято Конгрессом 7 июня 1775 года).

Декларация провозгласила образование 13 новых суверенных государств на Атлантическом побережье Северной Америки. Первоначально это были самостоятельные, необъединенные в федеративный союз штаты: Нью-Хемпшир, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Виргиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания.

Аббревиатура U.S. встречается в бумагах Джорджа Вашингтона в 1791 году, а аббревиатура U.S.A. впервые появилась в 1795 году. Но еще в течение двух лет после провозглашения независимости официально употреблялось название «Соединенные Штаты Северной Америки»; слово «Северной» было исключено из названия решением Континентального конгресса в 1778 году.

Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю»

9 сентября 1913 года над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире выполнил в вертикальной плоскости замкнутую кривую, получившую впоследствии название петли Нестерова, или «мертвой петли». Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу.

Петля Нестерова свое название «мертвая» получила из-за того, что первые попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиации на самолетах, которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и разрушались, а пилоты обычно не выживали.

Основано издательство «Детская литература»

Идея создания издательства, в задачу которого входило выпускать в печать литературные произведения, рассчитанные для детей и подростков, возникла в СССР в начале 1930-х годов. Именно тогда советские писатели инициировали учреждение такого издательства, а 9 сентября 1933 года вышло соответствующее постановление центрального комитета ВКП(б).

Многие известные советские писатели и поэты внесли свой вклад в организацию работы молодого издательства, став его авторами и редакторами. Среди них: М. Горький, С. Маршак, К. Чуковский, А. Гайдар и другие. Среди авторов издательства в разные годы были: Б. Житков, Е. Шварц, Л. Пантелеев, Д. Хармс, А. Толстой, С. Михалков, Б. Васильев и многие другие.

Начат серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101 («копейка»)

Первый автомобиль — ВАЗ-2101 («копейка») — сошел с конвейера Волжского автомобильного завода (построенного незадолго до этого события) 19 апреля 1970 года, а 9 сентября того же года начался серийный выпуск автомобилей ВАЗ-2101.

Автомобили ВАЗ-2101 неоднократно участвовали в съемках советских фильмов на различных площадках страны. «Копейку» можно увидеть в кинолентах «Мимино», «Особо опасен» и многих других.

Родились:

1828-й — Лев Николаевич Толстой, русский писатель и философ, классик мировой литературы;

1918-й — Борис Заходер, советский и российский поэт, переводчик, сценарист, детский писатель;

1930-й — Надежда Румянцева, советская киноактриса, народная артистка РСФСР;

1953-й — Алишер Усманов, российский предприниматель, миллиардер.

Именины отмечают: Михаил, Александр, Иван, Степан, Анфиса, Владимир, Дмитрий.