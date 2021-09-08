Сергей Собянин внес в МГД поправки об ужесточении наказания для «отмороженных» автомобилистов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин внес поправки об увеличении в десять раз штрафов за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами. Об этом стало известно в среду, 8 сентября из личного блога мэра.

Москвичи уже обращались к главе города с просьбами решить проблему с нарушением тишины в Москве.

— Отдельные, «отмороженные» автомобилисты всю ночь напролет гоняют на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой, — пояснил мэр.

В связи с данной проблемой 8 сентября Сергей Собянин внес в Мосгордуму пакет поправок в столичное и федеральное законодательство об усилении ответственности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Так, в столице планируют запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями. Нынешних штрафов в этой сфере недостаточно, поэтому их будут увеличивать в десять раз — с 500 до 5000 рублей, отметил мэр.

По словам главы города, выявлять нарушения будут с помощью камер фотовидеофиксации, оснащенных специальными устройствами — шумомерами.

В четверг, 26 августа, Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для водителей, которые в ночное время ездят в жилых кварталах с громкой музыкой и без глушителей.

Сергей Собянин предложил установить минимальный штраф в размере пяти тысяч рублей с привязкой к мощности машины. Таким образом, недобросовестным автомобилистам, нарушающим покой москвичей, придется платить штраф тем больше, чем мощнее двигатель их машины.

Позднее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что столичное заксобрание рассмотрит в приоритетном порядке законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. Он отметил, что данная проблема является злободневной для жителей города, а существующее наказание для «шумных» водителей неэффективно.