Сергей Собянин выступил за ужесточение наказания для «отмороженных» автомобилистов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для водителей, которые в ночное время ездят в жилых кварталах с громкой музыкой и без глушителей. Об этом в четверг, 26 августа, он написал в своем блоге.

Проблема «отмороженных» автомобилистов обсуждалась на встрече мэра с горожанами. По его словам, существующий ныне штраф в 500 рублей для подобных нарушителей «как мертвому припарка».

— Поэтому в ближайшее время внесем в городскую думу проект городского закона за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами, — написал глава города.

Сергей Собянин предложил установить минимальный штраф в пять тысяч рублей с привязкой к мощности машины. Таким образом, недобросовестным автомобилистам, нарушающим покой москвичей, придется платить штраф тем больше, чем мощнее двигатель их машины.

Также мэр предложил эвакуировать машины и мотоциклы без глушителей на штрафстоянку.

В четверг, 26 августа, Сергей Собянин также рассказал о планах развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Выхино». Он отметил, что Выхинский узел, чей пассажиропоток составляет 400 тысяч человек в сутки, является одним из самых проблемных в столице.

К проекту его реконструкции специалисты приступят уже в этом году, а уже в следующем начнутся строительные работы.