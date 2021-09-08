Свыше 100 рейсов в день отправляется с автовокзала Саларьево в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Ежедневно с международного автовокзала Саларьево в столице отправляется более 100 рейсов. Об этом в среду, 8 сентября, сообщил заммэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что с начала открытия в прошлом году здесь приняли свыше 800 тысяч пассажиров.

По словам заместителя мэра столицы, с автовокзала Саларьево чаще всего отправляются в Воронеж, Астрахань, Волгодонск, Саратов и Брянск. Также популярностью пользуются белорусские направления: Витебск, Гомель и Минск.

Максим Ликсутов добавил, что международный автовокзал входит в состав самого крупного в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) транспортно-пересадочного узла «Саларьево». Он может обслужить в день 250 рейсов.

При этом автовокзал Саларьево удобен для посещения. Здесь оборудовали кассы, комфортный зал ожидания, комнаты матери и ребенка, зону общественного питания и вендинговые автоматы. Также автовокзал связали с метро крытым переходом, передает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 8 сентября, Максим Ликсутов заявил, что число платежей за проезд в столичном транспорте по карте выросло в 213 раз. При этом более 15 тысяч пассажиров проходят в метро на четырех линиях по системе Face Pay.