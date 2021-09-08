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Число оплат проезда в транспорте Москвы по карте выросло в 213 раз

Анастасия Волоснова

Город
Число оплат проезда в транспорте Москвы по карте выросло в 213 раз
Для прохода в метро пассажиру нужно приложить к турникету свой смартфон, и деньги за проезд автоматически спишутся с виртуальной карты «Тройка» / Фото: Пресс-служба метро

Число оплат проезда в столичном транспорте по карте выросло в 213 раз. Об этом сообщили в среду, 8 сентября, в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Так, система оплаты проезда в столичном транспорте сделала огромный рывок в технологическом развитии, она стала более удобной для пассажиров.

— Сейчас уже более 15 тысяч пассажиров, которые выразили заинтересованность быть первыми, проходят в метро на четырех линиях по Face Pay. Звучит фантастично, а ведь ещё около шести лет назад оплатить проезд банковской картой можно было лишь на одном турникете во всем метро, — добавил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, в октябре Face Pay подключат ко всем линиям метро Москвы, говорится в сообщении.

Модернизация транспортной системы города — одна из приоритетных задач московских властей. Так, в субботу, 4 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Московское центральное кольцо (МЦК) и Киевское направление Московской железной дороги (МЖД) свяжет соединительная линия в 2022 году.

Также мэр подвел первые итоги после введения бесплатных пересадок с одного наземного маршрута на другой и отметил, что такое решение позволило снизить стоимость одной поездки в полтора раза. При этом глава города подчеркнул, что если пользоваться такой услугой постоянно, то экономия в год составит около 11 тысяч рублей.

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