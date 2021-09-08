Автомобиль сбил 11-летнего мальчика на востоке Москвы и скрылся

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Россия, Москва, Сахалинская улица, 11 Карта всех событий

Автомобиль сбил 11-летнего мальчика на востоке города и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу в среду, 8 сентября.

— Во дворе дома 11 на Сахалинской улице водитель транспортного средства совершил наезд на 11-летнего мальчика, после чего скрылся. Подросток находился один и передвигался по проезжей части дворовой территории на самокате, — говорится в сообщении.

Мальчика доставили в больницу с предварительным диагнозом «ушиб голени левой ноги».

Правоохранители занимаются поиском и задержанием водителя, отмечается в Telegram-канале ведомства.

1 сентября сообщалось, что десятилетняя девочка пострадала в результате ДТП на юго-западе города. Водитель ВАЗ-2114 совершил наезд на ребенка, проезжавшего на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

По предварительной информации, у ребенка сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб таза, а также ушибленная рана теменной области.