Эксперты объяснили, станет ли безопаснее после ограничения скорости электросамокатов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Минтранс предложил ввести лимит скорости для самокатов — 25 километров в час. Это касается езды на тротуарах, велодорожках и обочинах.

Андрей Тараненко, основатель проекта Pauri, и Николай Кузнецов, пользователь электросамокатов, менеджер по закупкам торгового дома «Новые полимеры», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, реально ли исполнить инициативу и кто будет контролировать скорость любителей быстрой езды.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов: станет ли безопаснее на тротуарах

— Это невозможно проконтролировать на данный момент, имея частный самокат. 25 километров в час — это довольно приличная скорость, и нужно быть предельно внимательным при передвижении. Там, где ходят пешеходы, нет смысла ездить быстрее, — объясняет Николай Кузнецов.

Для того чтобы реализовать инициативу, необходимо разработать механизм контроля, который пока отсутствует.

— Давайте будем это воспринимать как первый шаг. Это уже хорошо. Потом должен быть второй шаг, третий. Можно занизить скорость самоката. Можно развить бизнес, который будет создавать чипы для контроля скорости. Сейчас нужно сделать правила учета самокатов. Получить номер или код, который будет считываться городскими камерами. И на учет без ограничительного чипа поставить нельзя было бы. Я недавно читал, что за 100 тысяч единиц перевалило этой техники. Если запрещать самокаты, то я против, потому что грамотнее разработать правила и способы контроля, — считает Николай Кузнецов.

За последнее время в России произошло множество ДТП с самокатами. Так, в Москве 7 сентября мотоциклист сбил ребенка на самокате в центре города.