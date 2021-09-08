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Сергей Собянин назвал условия для ввода ограничительных мер из-за СOVID-19

Виктория Сикерина

Город
Сергей Собянин назвал условия для ввода ограничительных мер из-за СOVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры по коронавирусной инфекции в городе являются щадящими, из-за чего позволяют развиваться экономике региона. Об этом в среду, 8 сентября, он сообщил во время пленарной сессии Московского финансового форума.

По его словам, в случае роста заболеваемости столичные власти незамедлительно принимают локальные меры, которые помогают стабилизировать ситуацию.

— Мы всегда принимаем такие решения, исходя из оценки возможностей нашей системы здравоохранения — она должна справляться с ситуацией. Когда мы видим, что наступает пик заболеваемости и мы находимся на грани того, что система здравоохранения начнет «схлопываться», мы только тогда принимаем ограничительные меры, — отметил глава города.

Сергей Собянин подчеркнул, что такие решения обеспечивают гарантией жителей на получение медицинской помощи и позволяют экономике работать дальше. Однако такие меры принимаются лишь на основе советов врачей и экономических специалистов, с помощью которых Москва находит компромисс между жесткими ограничениями и сохранением экономики.

— И вот в стремлении сохранить баланс между этими показателями мы постоянно находимся, — цитирует Сергея Собянина официальный сайт мэра Москвы

Во вторник, 7 сентября, глава города заявил, что столичные власти не планируют закрывать резервные госпитали для пациентов с коронавирусной инфекцией. По его словам, сохранение больниц застрахует Москву от возможного всплеска заболеваемости в будущем.

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