Роман Романенко призвал в открытом письме к Сергею Собянину присвоить Битцевскому лесу особый статус

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Депутат Госдумы, лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко попросил Мэра Москвы посодействовать в вопросе присвоения Битцевскому лесу особого защитного статуса.

На своих страницах в социальных сетях Романенко опубликовал открытое письмо, адресованное мэру Москвы Сергею Собянину, где затрагиваются вопросы сохранения природно-исторического парка «Битцевский лес».

— Битцевский лес по праву считается «лёгкими Москвы». Это не только любимое место для прогулок жителей района, но и дорогой сердцам людей островок природы в огромном мегаполисе, благодаря которому москвичи имеют возможность дышать чистым воздухом. Лесной массив защищает город и горожан от выбросов промышленных предприятий всего юга Подмосковья, — говорится в письме.

Герой России отмечает, что местные жители всерьёз опасаются того, что однажды они лишатся Битцевского леса в результате массовой жилой и коммерческой застройки, возведения новых транспортных артерий и недобросовестного отношения к чистоте и порядку самих же людей.

— Давайте сохраним Битцевский лес вместе! Как известно, у стратегически важных зелёных массивов бывают разные статусы: национальные парки, заповедники, заказники и другие. Считаю, необходимо создать экспертную рабочую группу под Вашим личным контролем, чтобы понять, какой именно статус позволит защитить Битцевский лес максимально эффективно, исключит какое-либо вмешательство в лесную экосистему, обезопасит территорию от застройки и даст дополнительный инструмент природоохранникам и экологам для борьбы с теми, кто загрязняет зелёный массив бытовыми отходами, — написал Романенко.

— Рад, что мнение тысяч москвичей — жителей Чертаново, Ясенево, Бутово, наконец, услышано. Эко-активисты давно бьют тревогу по поводу безопасности зелёных поясов Москвы. Мы давно изучаем Битцу, и местные старожилы охотно проводят своеобразные экскурсии по лесу, показывая потаенные, уникальные места зелёного массива, которые обязательно нужно сохранить. И раз уж к этому вопросу подключился федеральный депутат, надеюсь, городские власти обратят внимание на проблему, — прокомментировал это предложение эколог и писатель Анатолий Баташев.