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Врач объяснил, почему опасно носить утягивающее белье

Анна Михалюк

Общество
Врач объяснил, почему опасно носить утягивающее белье
Фото: Вечерняя Москва

Доктор и телеведущая Елена Малышева объяснила, сколько часов в неделю можно носить утягивающее белье, чтобы оно не нанесло вреда. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово».

Она отмечает, что главное — подобрать правильный размер белья.

— Женщины, которые носят утягивающее белье в области живота, имеют повышенные риски возникновения изжоги, потому что идет сдавливание желудка и происходит заброс кислого из желудка в пищевод, — объясняет специалисты.

Кроме этого, может возникать застой венозной крови в ногах из-за сдавливания. Это может спровоцировать тромбообразование. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо носить такое белье не дольше 12 часов в неделю.

При этом есть и положительный эффект. Во-первых, это ровный и подтянутый силуэт, а во-вторых — больший расход калорий.

— Финны взяли и посмотрели, как утягивающее белье влияет на энергозатраты, когда его носят.При физических нагрузках в таком белье женщины тратят больше калорий примерно на 20 %. Почему это происходит? Мы потеем, теряем больше влаги, — объясняет врач.

Эксперт рассказала, какие свадебные платья будут актуальны этой осенью.

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