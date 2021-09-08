«Сразу обследоваться»: онколог назвала симптомы опухоли мозга у детей

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Даже минимальные отклонения в поведении и самочувствии ребенка могут свидетельствовать о раке мозга. При каких симптомах у детей родители должны обратиться к медикам, «Вечерней Москве» рассказала профессор, врач-онколог Ольга Желудкова.

— Например, у ребенка несколько раз была беспричинная рвота, он неожиданно начал падать, то есть появились какие-то нарушения координации. Если ребенок как-то не так ходит, у него вдруг появилось косоглазие, если отмечается снижение зрения. Либо ребенок стал жаловаться на боли в спине или голове, и это несколько раз повторилось. Не нужно ждать по полгода — стоит сразу обследоваться, — сказала врач-онколог.

По словам Желудковой, все эти симптомы служат поводом для проведения МРТ. А вот беспричинно, просто в качестве профилактики данное обследование проходить не нужно, отметила специалист. Исключение — медицинский осмотр для детей, которые занимаются спортом. Кстати, в таких случаях иногда врачам удается обнаружить не проявляющий себя рак.