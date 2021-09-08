Сергей Собянин оценил развитие городских проектов на юго-западе столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 8 сентября, оценил степень реализации городских проектов в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО).

Глава города прошелся по территории и пообщался с местными жителями.

— Я надеюсь, вас не очень потревожили во время работ. Они достаточно долго длились, — обратился мэр столицы к горожанам.

Также Сергей Собянин оценил сад на Ленинском проспекте — его создали инициативные жители района. Они в свою очередь поблагодарили главу города за реализацию проекта по благоустройству округа, передает агентство городских новостей «Москва».

— Все очень красиво получилось. Те посадки, которые мы сделали здесь, заиграли совершенно другими красками... Москве нужно больше хвойных растений, потому что можжевельники красивы и летом, и зимой, — отметила жительница района Татьяна Воловик.

Также в среду, 8 сентября, во время объезда ЮЗАО Сергей Собянин заявил, что ввод Троицкой линии столичного метро запланирован на 2024 год. Сейчас ведется одновременное строительство участков Коммунарской линии от Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки.