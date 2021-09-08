Сергей Собянин заявил о намерении ввести в эксплуатацию Троицкую линию в 2024 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Ввод Троицкой линии столичного метро планируется на 2024 год. Об этом в среду, 8 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время объезда Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) города.

Он отметил, что в настоящий момент ведется одновременное строительство участков Коммунарской линии от Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии (БКЛ) до Коммунарки.

— На всех участках ведется строительство, ввод планируется в 2024 году, вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься. Одна из станций — это «Улица Генерала Тюленева» — важная станция, разгрузит для Теплого Стана станции Калужско-Рижской линии, Сокольнической линии на 20-25 процентов, — рассказал глава города.

По его словам, после открытия линии метро район Теплый Стан станет одним из самых комфортных и лучших в Москве по транспортной доступности.

Также Троицкую линию интегрируют в систему столичного метрополитена и соединят с МЦК И БКЛ.

Агентство городских новостей «Москва» добавило, что данная линия метро проведут от станции «ЗИЛ» до Троицка.

Во вторник, 7 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжаются работы по созданию пересадок со станций, которые ввели в эксплуатацию, на радиальные линии.