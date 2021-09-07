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Андрей Бочкарев: Продолжаются работы по сопряжению станций БКЛ с радиальными линиями метро

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: Продолжаются работы по сопряжению станций БКЛ с радиальными линиями метро
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

На северо-восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро продолжаются работы по созданию пересадок со станций, которые ввели в эксплуатацию, на радиальные линии подземки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время продолжается строительство пересадок с введенных в прошлом году станций Большого кольца метро «Авиамоторная» и «Электрозаводская», которые пока действуют в составе Некрасовской ветки, на радиальные линии — Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую, — рассказал заммэра.

По его словам, работы ведутся и открытым, и закрытым способом. Состояние объектов метро круглосуточно контролируется, так как работы идут в непосредственной близости от тоннелей действующих веток подземки и при сложных гидрогеологических условиях, добавил Андрей Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что на «Авиамоторной» до конца текущего года начнется сооружение основных конструкций пересадочного узла открытым, а после завершения текущих горнопроходческих работ — под землей.

— Готовность подходного коридора пересадочного узла с ходками, который сооружается горным способом, составляет 75 процентов, — уточнил он.

Юрий Кравцов подчеркнул, что после завершения работ пассажирам не потребуется подниматься на поверхность, чтобы сделать пересадку на Калининско-Солнцевскую линию.

Кроме того, он рассказал, что на станции «Электрозаводская» монолитные работы по строительству основных конструкций пересадки на Арбатско-Покровскую линию открытым способом завершены на 77 процентов, а в подземной части — на 36 процентов. По его словам, в зоне пересадки уже смонтированы эскалаторы и оборудование.

Проект Большого кольца — самый масштабный для столичного метростроения. На линии длиной 70 километров появится 31 станция, 12 из которых уже открыты для пассажиров. Большая кольцевая станет самой протяженной подземной кольцевой линией в мире, обогнав пекинского рекордсмена на три километра.

6 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Большая кольцевая линия столичного метро будет полностью построена в 2022 году.

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