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Суд в Москве оставил в силе штраф Twitter на 19 миллионов рублей

Иван Юминов

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Суд в Москве оставил в силе штраф Twitter на 19 миллионов рублей
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Таганский суд Москвы оставил в силе решение, по которому социальную сеть Twitter оштрафовали на 19 миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в среду, 8 сентября.

— Таганский суд оставил в силе постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 31.05.2021, которыми «Твиттер Инк.» (Twitter, Inc) был признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и оштрафован в общей сложности на 19 000 000 рублей 00 копеек (девятнадцать миллионов рублей), — говорится в сообщении.

4 сентября сообщалось, что Twitter, Telegram и Facebook могут выписать штрафы в размере 72 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Заседание по данному делу назначили на 14 сентября.

В отношении Twitter и Telegram поступило по два протокола, а в отношении Facebook — пять. Минимальный штраф за такое правонарушение составляет восемь миллионов рублей.

С учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — по 16 миллионов рублей.

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