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Наталья Сергунина рассказала о доступных по «Пушкинской карте» мероприятиях в столице

Виктория Сикерина

Город
Наталья Сергунина рассказала о доступных по «Пушкинской карте» мероприятиях в столице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 200 культурных учреждений столицы уже присоединились к программе «Пушкинская карта». Об этом в среду, 8 сентября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что среди заявленных площадок есть и театры, и музеи, и библиотеки.

— Желающих очень много. Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает полторы тысячи. Почти 700 из них — театральные постановки, — сообщила заммэра столицы.

В список мероприятий по «Пушкинской карте» вошли свыше 130 выставок, 340 концертов и 60 экскурсий, а также мастер-классы, лекции и творческие встречи.

«Пушкинскую карту» можно оформить в электронном и пластиковом форматах. После регистрации на карту зачислят три тысячи рублей, которые можно потратить на посещения мероприятий из списка. Отмечается, что в следующем году владельцы получат уже пять тысяч рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Оформить «Пушкинскую карту» можно молодым людям от 14 до 22 лет в мобильном приложении «Госуслуги Культура».

В среду, 8 сентября, Наталья Сергунина сообщила, что более двух с половиной тысяч разработок уже представили на московской онлайн-платформе «Карта инновационных решений». При этом около 1800 организаций из России показали свои проекты в рамках программы.

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