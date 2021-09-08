Археолог-любитель случайно нашел в Дании крупное захоронение золота

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Начинающий датский археолог Оле Гиннеруп нашел на острове Ютландия при помощи металлоискателя одно из крупнейших золотых захоронений в истории страны.

Ему потребовалось лишь несколько часов, чтобы сделать это открытие на участке бывшего одноклассника под городом Еллинга. Сам Гиннеруп назвал находку «чистой удачей», так как он сделал ее там же, где начал поиски.

Суммарный вес 22 драгоценностей составил почти килограмм. Возраст находок, по оценкам археологов, составляет 1500 лет.

Среди драгоценностей выделяются большие медальоны с изображением Одина и различными рунами. Золото в итоге будет выставлено в Национальном музее Дании, а Гиннеруп получит процент от его стоимости, отмечает New Inform.

27 августа сообщалось, что на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома в Китайгородском проезде специалисты Института археологии Российской академии наук во время раскопок обнаружили 285 артефактов XIX века.

Среди интересных артефактов — старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853-й.

На месте раскопок также обнаружили предметы, относящиеся к косторезному производству. Среди них фрагменты пластин из костей животных, из которых, скорее всего, вырезали круглые пуговицы.