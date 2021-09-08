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Застрявшую под капотом машины кошку освободили спасатели

Виктория Сикерина

Происшествия
Застрявшую под капотом машины кошку освободили спасатели
Фото: Пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Кошка застряла под капотом автомобиля в подмосковном городе Солнечногорске. В результаты питомца освободили спасатели. Об этом в среду, 8 сентября, сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

Об инциденте в экстренные службы заявил владелец транспортного средства. Он пытался завести автомобиль и обнаружил животное под капотом.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что ремень генератора «затащил» кошку в ловушку. После сотрудники с помощью слесарного инструмента сняли ремень и освободили питомца.

— Оказавшись на свободе, кошка молниеносно выскочила из-под капота и убежала. Никаких видимых повреждений спасатели у животного не заметили. Спасательная операция заняла не более двадцати минут, — цитирует «Подмосковье сегодня» спасателя Владимира Кирюшкина.

В среду, 8 сентября, эксперты информационно-образовательного портала hvost.news объяснили, как уберечь кошек от неосторожных прыжков с балкона. По словам специалистов, надо установить на окнах специальные ограничители и осознать, что москитные сетки непрочны: они легко отодвигаются и рвутся когтями.

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